Lazio, Sarri ha voluto chiarire le voci su Gattuso e Conceicao e il rinnovo resta in stand by

vedi letture

L'incontro di ieri tra Sarri, Lotito e Tare è stato fortemente voluto dal tecnico della Lazio che voleva guardare negli occhi i dirigenti per capire se nei suoi confronti qualcosa fosse cambiato. Secondo Il Messaggero, all'orecchio del tecnico sono arrivate delle voci inerenti a sondaggi laziali per Gattuso e Conceicao, poi smentiti da presidente e ds. Non è stato comunque un incontro risolutivo sul futuro, basti pensare che il segretario Calveri, decisivo per la firma dei contratti, aveva lasciato Formello a metà pomeriggio e dunque con largo anticipo rispetto alla cena avvenuta poi dopo gli allenamenti.