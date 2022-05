Lazio, Sarri: "Immobile ha corso con un piede e mezzo, dobbiamo solo ringraziarlo"

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Era chiaro che loro hanno trovato una quadratura della squadra, era chiaro che per vincerla dovevamo fare una partita di alto livello, cosa che è stata fatta. Sono contento per oggi. Se devo essere sincero ho visto tutti e 3 i centrocampisti fare una partita di alto livello. Il gol di Luis Alberto è tanta roba con una qualità tecnica micidiale. A 20 minuti dalla fine abbiamo dovuto fare qualche cambio ma preferisco così. Preferisco che faccia 70 minuti da grande giocatore a 90 da normale".

Su Patric

"Volevo una squadra con molto palleggio e che mettesse velocità nel muovere la palla, oggi Milinkovic e Luis Alberto l’hanno fatto bene. Patric ha quasi tutte caratteristiche positive, è veloce e aggressivo, ha la difficoltà a mantenere picchi di applicazione per 90 minuti quindi ogni tanto può commettere un errore, ci stiamo lavorando. Il giocatore potenzialmente è molto forte perché ha tutte le caratteristiche.

L'Europa a un passo

"Dobbiamo spendere energie per arrivare pronti, come arrivano loro ci interessa poco. Secondo me è importante pensare a noi, andare in Europa è il nostro obiettivo e noi abbiamo tanta strada da fare. Io sono dell’idea di far prendere coscienza alla squadra del tipo di problematica che abbiamo. Se la squadra lo fa, molto probabilmente è già un buon passo in avanti".

Su Immobile

"Ciro ha avuto una distorsione alla caviglia, nel secondo tempo stava leggermente meglio ma c’è da ringraziarlo che ha corso con un piede e mezzo. Quando l’atmosfera è questa all’Olimpico è tanta roba, ringrazio i tifosi e spero che possano fare altrettanto anche per le ultime due partite":