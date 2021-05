Lazio, Simone Inzaghi sul filo: incontrerà Lotito tra lunedì e martedì

L'incontro decisivo tra Simone Inzaghi e Claudio Lotito per definire il futuro della panchina della Lazio avverrà tra lunedì e martedì, a poche ore dall'ultima partita contro il Sassuolo. Non è dato sapere se la trattativa, dopo mesi di tira e molla, sia ancora aperta oppure se si è arrivati alla rottura definitiva già da tempo. Chi vivrà vedrà, con il presidente laziale che intanto si sta guardando intorno per la possibile sostituzione. Gattuso è un nome dall'antico fascino, ma forse l'unico candidato che non farebbe storcere la bocca anche ai tifosi è quello di Sinisa Mihajlovic, che però è vincolato al contratto col Bologna. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.