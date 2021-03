Lazio, Tare guarda in Olanda per rafforzare la difesa: Martinez e Touba gli obiettivi

La Lazio guarda in Olanda per rafforzare la difesa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i biancocelesti sono tornati in corsa per Lisandro Martinez dell'Ajax, già cercato dopo che era sfumato l'affare Kumbulla, passato poi alla Roma. Classe '98, argentino, può partire con un'offerta di 18 milioni. È mancino, può giocare anche sul centrodestra, è capace di adattarsi da mediano a terzino sinistro vista la sua duttilità. L'altro nome, sempre in Olanda, è quello di Ahmed Touba, nazionale belga under 21, centrale mancino dal doppio passaporto (algerino e belga). Gioca nell’Rkc Waalwijk. È in scadenza nel 2023, ha una valutazione inferiore rispetto agli altri profili descritti.