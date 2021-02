Lazio terrorizzata dallo strapotere Bayern: al 45' è già 0-3 per la corazzata tedesca

Lazio-Bayern 0-3 al 45'

I primi 45 minuti della Lazio sono riassumibili in un solo concetto. Timore reverenziale. Il Bayern vince 3 a 0: tutto parte da un errore ma poi è un'escalation di bellezza e di un'inconfutabile superiorità. Sfida da Scarpa d'Oro ma di platino sembra esserci solo la caratura dei bavaresi. E dire che pure i biancocelesti ci provano, con qualche singhiozzo d'orgoglio, ma al nono il retropassaggio horror di Musacchio è l'incipit di una storia che pare scritta. A occhi chiusi, manda il pallone lento verso Reina. Solo che da quelle parti c'è Lewandowski che ringrazia, arpiona, tira, segna. Un colpo al cuore, l'argentino è all'esordio Champions con la Lazio ma durerà solo trenta minuti. Da quella parte, con compartecipazione di Marusic che stringe tardi, arriverà anche il due a zero di Musiala.

Strapotere Bayern Già, Musiala. Diciassette anni, ancora minorenne, l'autore del gol più giovane della storia del Bayern. L'azione parte da sinistra con Davies, altro imberbe già però tra i migliori al Mondo. Tocca Goretzka, Musiala è liberissimo e incrocia facendo due a zero. Musacchio esce di lì a poco, Marusic andrà a fare l'interno mancino di difesa con Lulic padrone della fascia sinistra. Però i bavaresi sono padroni e pure irriverenti. Lasciano campo e spazio alla Lazio, anche alle spalle della difesa. I biancocelesti puntano sulle ripartenze? Il Bayern pare non preoccuparsene e continua ad attaccare alti gli avversari. Poi rincula e si chiude, la Lazio alza la cresta, così i bavaresi mettono la quinta e partono in ripartenza. Coman è una furia, Reina respinge, Sané è solo in area sulla respinta. Tre. Travolgente.