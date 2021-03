Lazio-Torino, Simone Inzaghi comunica il suo 11 titolare per la partita che non si giocherà

vedi letture

Lazio-Torino delle 18.30, come noto, non si giocherà nonostante il non rinvio deciso dalla Lega. I granata, su imposizione della Asl territoriale, sono infatti rimasti a Torino, mentre la Lazio così come la squadra arbitrale è regolarmente all’Olimpico. In un clima surreale, nel frattempo, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha comunicato il proprio undici titolare:

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Hoedt, Acerbi; Pereira, Parolo, Escalante, Cataldi, Lulic; Caicedo, Muriqi