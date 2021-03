Lazio-Torino, tre possibili date per il recupero: 7 aprile, 5 maggio o 20 maggio

Tre possibili date per il recupero di Lazio-Torino, gara rinviata lo scorso 2 marzo per la mancata presenza dei granata, fermati dall'ASL torinese per il focoloaio di Covid-19 presente in squadra. Guardando il calendario delle due formazioni, appaiono come possibili date per la sfida il 7 aprile, il 5 maggio e il 20 maggio (sarebbe la settimana dell'ultima giornata di campionato tuttavia). Al momento l'opzione più probabile sembra essere proprio il 7 aprile, giorno in cui verrà recupera anche Juventus-Napoli, al centro di un caso similare ma datato ottobre scorso.