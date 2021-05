"Le decisioni la prossima settimana". Rivedi Inzaghi sul proprio futuro alla Lazio

"Il mio futuro? Ero solo concentrato su quello che dovevamo fare. Domenica finiamo e poi ci vediamo con la società per prendere una decisione. Con Tare siamo quasi fratelli, con Lotito sono dal 2004. C'è grandissima stima, ieri il presidente è stato con noi e ha avuto parole importanti per questo gruppo. Non ci sarà mai un dissidio". Così ha parlato in conferenza stampa Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, dopo lo 0-0 contro il Torino. Rivedi il video con le sue parole!