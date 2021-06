Le Iene tornano su Inter-Juve del 2018. Pjanic-Rafinha, Orsato e VAR: "Il giallo c'è"

Inter-Juve 2018: cosa si sono detti arbitro e VAR nel momento della mancata espulsione di Pjanic di cui si discute da anni? Le Iene, dopo essersene occupate a ottobre, essendo poi querelate, se lo sono chiesto nuovamente. Da quella querela è partita un'inchiesta che ha permesso altre scoperte. All'ex procuratore FIGC Pecoraro sono arrivate le immagini e non gli audio della sala VAR. Stasera verrà mostrato un video e la spiegazione attraverso la lettura del labiale. Sembra non corrispondere a quanto raccontato finora.

Privo dell’audio originale, il video contiene immagini del tutto inedite, che potrebbero chiarire quanto accaduto durante la partita, attraverso la lettura dei labiali di due ragazzi sordi, che hanno decifrato il contenuto di quanto detto dall’uomo Var di quella sera, Paolo Valeri e l’arbitro Orsato in campo. E quanto letto sulle labbra di uno dei protagonisti, sembra non corrisponde a quanto dichiarato agli inquirenti durante le indagini.

Secondo quanto spiegano i due ragazzi, Valeri nel momento dell'intervento di Pjanic esclama "Uhhhh, check!" intuendo da subito la possibilità di dover rivedere l'immagine. Poi schiaccia il tasto rosso che lo mette in collegamento con Orsato e, secondo l'interpretazione, direbbe "il contrasto c'è, l'ho controllato adesso". Alessandro Giallatini, in sala come aiuto VAR, dice "il giallo c'è" e Valeri ribatte "sì certo".

Nel video si vede anche l'intervento del VAR nell'espulsione precedente comminata a Vecino: l'uruguaiano aveva commesso fallo su Mandzukic, ricevendo l'ammonizione da Orsato. Valeri però aveva richiamato l'arbitro a rivedere le immagini e la decisione era stata trasformata in espulsione. "Daniele sono Paolo, parla con me. Lo prende sulla tibia" dice Valeri a Orsato.

Le Iene, assieme all'allora Procuratore Figc Giuseppe Pecoraro, sono state querelate da Orsato, Valeri e il designatore Rizzoli dopo le accuse di "aver commesso una frode sportiva in favore della Juventus e di aver soppresso le prove di tale illecito". Recentemente Osato, in un'intervista, aveva ammesso l'errore: "II fallo di Pjanic in Inter-Juve non serve andarlo a rivedere tre anni dopo, sicuramente è un errore, lo rividi subito con la tv".