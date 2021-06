Le manovre in attacco della Juventus: Morata resta, poi 1 o 2 rinforzi. Dipende da CR7

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola tratteggia le strategie di mercato della Juventus in attacco. La conferma di Alvaro Morata, col rinnovo del prestito, non è in discussione. E allo stesso modo, ad oggi, la conferma di Paulo Dybala, a cui la Juventus vuole ore rinnovare il contratto in scadenza nel 2022.

Poi tutto dipende da Cristiano Ronaldo: dovesse restare, il reparto potrebbe essere puntellato con uno tra Arkadiusz Milik ed Edin Dzeko. In caso di addio del portoghese, invece, oltre a uno tra i due giocatori appena citati si tenterà l'affondo anche per uno tra Dusan Vlahovic e Mauro Icardi.