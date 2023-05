Le pagelle del Basilea - Diouf in fuga per il pareggio, Amdouni completa la rimonta svizzera

Risultato finale: Fiorentina-Basilea 1-2

BASILEA

Hitz 6 - La rete presa sugli sviluppi di palla inattiva è talmente veloce che non ha nemmeno il tempo di realizzare cosa stia succedendo. Per il resto serata tranquilla, giusto un paio di parate semplici.

Lang 6,5 - Viene dentro al campo per dare il proprio contributo al palleggio, torre preziosa sui calci piazzati. Provvidenziale la diagonale nel finale su Kouamé.

Adams 6 - Prende in consegna il temuto Cabral, pericolo numero dal curriculum spaventoso nella competizione. Lo perde di vista solo una volta su calcio d'angolo.

Pelmard 6 - Recuperato in extremis per fare il centrale mancino, è il più rapido del terzetto difensivo: ciò che serve per arginare i cambi di ritmo di Ikoné.

Ndoye 6 - Biraghi parte forte costringendolo a restare sulla difensiva, però non rinuncia a spingere. È sua la firma in calce sull'iniziativa più interessante del primo tempo.

Diouf 7,5 - Corsa e qualità, spaventa i 35mila del Franchi col suo inserimento da dietro vanificato dal grande intervento di Terracciano. Passo diverso rispetto ai compagni di mediana. Era il migliore prima di involarsi per la fuga del pareggio, lo diventa a maggior ragione dopo.

Xhaka 6,5 - Schermato da Bonaventura nella costruzione dal basso, appena se ne libera ricama il passaggio vincente per mandare in porta Diouf. Gran lavoro in copertura, rammenda un paio di situazioni pericolose.

Burger 6 - Fisico imponente e tutto sommato pura una discreta visione di gioco, come dimostra il bel lancio per Amdouni. Sul guizzo di Cabral non fa valere la statura, finisce in apnea. Dall'87' Males 6,5 - Lucido nel confezionare l'assist per il sorpasso.

Calafiori 6 - Ritorno all'antico ruolo di laterale a tutta fascia, in realtà fa il terzino perché le condizioni smaglianti di Dodò gli consigliano la massima cautela. Tiene botta col brasiliano. Dal 63' Millar 6 - Caratteristiche decisamente più offensive, aggiunge un po' di brio.

Augustin 6 - Scelto al posto di Zeqiri per dare maggior verticalità alla manovra, segna a porta vuota ma la gioia gli viene negata per questione di centimetri. Tanto movimento per destabilizzare. Dal 78' Zeqiri 6 - Escluso eccellente, partecipa alla chiusura arrembante.

Amdouni 7 - Attacca alle spalle la difesa viola giocando sul filo del fuorigioco, così nasce l'illusorio vantaggio cancellato per un frame. Il gol buono lo trova in pieno recupero completando la rimonta.

Heiko Vogel 6,5 - Sceglie un assetto iniziale molto prudente puntando tutto sulle ripartenze. Al Franchi si presenta con un 5-3-2 ultradifensivo con poche variazioni rispetto al lancio lungo per l'attacco alla profondità delle punte. Nella ripresa sfrutta gli errori della Fiorentina per guadagnare un vantaggio non trascurabile in vista della sfida di ritorno al St. Jakob-Park.