Ufficiale Frabotta torna in Italia: è un nuovo giocatore del Cesena. Depositato il contratto

Dopo l'avventura con il West Bromwich, dove era approdato circa un anno fa (il 6 agosto 2024), torna in Italia Gianluca Frabotta, che ha risolto il contratto con la formazione inglese, e si appresta adesso a vivere una nuova avventura, sempre con una maglia bianconera, dopo i trascorsi alla Juventus: come infatti si legge sul sito della Lega B, è un nuovo giocatore del Cesena, che ha depositato il contratto del difensore classe 1999.

Arriverà a breve anche la nota del club romagnolo, che comunicherà i dettagli dell'accordo.