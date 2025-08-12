Ufficiale
Frabotta torna in Italia: è un nuovo giocatore del Cesena. Depositato il contratto
TUTTO mercato WEB
Dopo l'avventura con il West Bromwich, dove era approdato circa un anno fa (il 6 agosto 2024), torna in Italia Gianluca Frabotta, che ha risolto il contratto con la formazione inglese, e si appresta adesso a vivere una nuova avventura, sempre con una maglia bianconera, dopo i trascorsi alla Juventus: come infatti si legge sul sito della Lega B, è un nuovo giocatore del Cesena, che ha depositato il contratto del difensore classe 1999.
Arriverà a breve anche la nota del club romagnolo, che comunicherà i dettagli dell'accordo.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Ivan Cardia Lookman mal consigliato ed errori vari: come far perdere a tutti un sacco di tempo. Isak, Gigio & Co: volenti o nolenti, siamo nell’era della Superlega
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile