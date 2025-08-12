Ufficiale Forlì, innesto di spessore a centrocampo. De Risio firma un accordo annuale

Innesto di spessore per il Forlì, che si sta preparando all'esordio ufficiale nel campionato di Serie C, categoria dove è approdato dopo aver vinto il Girone D di Serie D, in un lungo testa a testa con il Ravenna, che ha poi centrato il salto mediante ripescaggio; prima della stagione 2025-2026, però, sarà tempo di Coppa Italia Serie C, domenica sul campo della Virtus Verona, e all'appuntamento ci sarà anche il prima citato rinforzo, che risponde al nome del centrocampista Carlo De Risio, che ha sottoscritto un accordo annuale.

Ad annunciarlo, la stessa società, con il comunicato che di seguito riportiamo:

"Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo con Carlo De Risio. Il centrocampista sarà un galletto nella prossima stagione. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che inizia in biancorosso.

Il centrocampista classe 1991 arriva a Forlì dopo una lunghissima esperienza in Serie C, con più di 10 in giro per l’Italia sempre con un ruolo da protagonista. Nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia del Monopoli, 72 presenze e tre gol. Un uomo di categoria pronto sin da subito a rafforzare il centrocampo biancorosso".