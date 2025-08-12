Milan, retroscena Hojlund: il danese è stato offerto al Bayern. No dei bavaresi

Mentre il Milan continua a lavorare per convincere Rasmus Hojlund ad accettare la sua proposta, spunta un retroscena legato al danese del Manchester United.

Stando, infatti, a quanto riportato da SkySport De l'ex Atalanta sarebbe stato offerta al Bayern Monaco. Proposta, questa, rispedita al mittente dal club bavarese.

La società campione della Bundesliga si è detta soddisfatta dell'attuale parco attaccanti che, a fronte dell'addio di Leroy Sané e quello prossimo di Kingsley Coman, si è portato a casa per circa 70 milioni di euro Luis Diaz dal Liverpool.

IL PUNTO SUL MERCATO DEL MILAN - Il Milan sta accelerando sul mercato estivo con l'intento di portare a termine tre operazioni in entrata: due rinforzi per la difesa e un nuovo centravanti. Rasmus Hojlund sembra aver aperto alla possibilità di un trasferimento al Milan dopo l'arrivo di Benjamin Sesko al Manchester United. I rossoneri stanno trattando con i Red Devils per un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma l'attaccante danese preferirebbe una cessione definitiva. Il club inglese valuta il suo cartellino intorno ai 30 milioni di sterline (quasi 35 milioni di euro). Se non si raggiunge un accordo, restano in gioco le piste di Nicolas Jackson (Chelsea) e Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain). Per quanto riguarda la difesa, il Milan ha chiuso l'acquisto di Koni De Winter dal Genoa per circa 20 milioni di euro, bonus inclusi, e del terzino destro Zachary Athekame dallo Young Boys per 10 milioni più il 10% sulla futura rivendita.