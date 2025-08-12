Ufficiale Foggia, dal Cesena arriva Castorri. Vestirà la maglia rossonera in prestito

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Foggia "comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Cesena Football Club le prestazioni sportive del calciatore Gianmarco Castorri che vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2026.

Il calciatore, di ruolo centrocampista, nato a Cesena l'8/9/2005, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della sua città. Castorri è subito partito alla volta di Trinitapoli per raggiungere la squadra e mettersi a disposizione di mister Rossi".

Fa poi seguito anche la nota del Cesena. Riportiamo anche la stessa: "Il Cesena FC comunica di aver ceduto a titolo temporaneo alla società Calcio Foggia 1920 il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Gianmarco Castorri.

Il Club augura a Gianmarco le migliori fortune per la sua nuova avventura professionale".