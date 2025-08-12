De Winter al Milan, è stato Allegri a farlo esordire nella Juventus. Così ne parlava nel 2021

Oggi è atteso l'arrivo a Milano del nuovo acquisto dei rossoneri Koni De Winter, difensore scuola Juventus che è anche nel giro della Nazionale belga e si appresta a diventare un nuovo rinforzo per il Milan di Max Allegri. Tutto definito per quanto riguarda il trasferimento del versatile classe 2002, per un'operazione da circa 20 milioni di euro complessivi, dei quali tra i 3 e i 4 finiranno nelle casse della Juventus, che si era riservata il 15% sulla sua futura rivendita.

L'acquisto di De Winter da parte del Milan non arriva certamente a caso, ma trova un punto in comune con la traiettoria dello stesso Allegri. Sì, perché è stato proprio il tecnico livornese a far esordire De Winter da professionista nel novembre del 2021 e in un contesto speciale come una partita di Champions League (contro il Chelsea) e che ora ha individuato in lui il profilo giusto per rimpiazzare uno come Thiaw nella retroguardia dei rossoneri chiamata a un campionato di rilancio.

Lo stesso Allegri, tra l'altro, dopo la suddetta partita contro il Chelsea aveva così parlato dello stesso De Winter: "È più centrale, ma ha qualità e tecnica. Per questo può fare anche il terzino. Ha giocato anche con personalità e nella costruzione si può mettere anche a tre".