Le pagelle del Bologna - Castro e Ndoye firmano la rimonta, Casale talvolta distratto

vedi letture

Risultato finale: Bologna-Milan 2-1

Skorupski 6 - Primo tempo senza grossi patemi, alla fine del quale però esce sconfitto dal duello con Leao. Nella ripresa, si oppone bene una volta a Musah.

De Silvestri 6 - Rovina una buona prima parte di gara facendosi sfuggire Leao, che poi supera Skorupski e firma lo 0-1. Ci mette però poco a riscattarsi, con la spizzata che propizia l'1-1. Dall'84' Calabria sv.

Beukema 6,5 - Tra i migliori nella formazione felsinea, per attenzione difensiva e anche per qualche bel lancio per le punte. Il livello della sua prova non cala mai nei 90 minuti.

Casale 5,5 - Meno impattante di Beukema come solidità a centro area. Perde il duello con Gimenez, autore della spizzata vincente in occasione del vantaggio milanista. Il meno convincente dei suoi.

Miranda 6 - Spinge con buona costanza sulla sinistra, lasciando però delle volte il protagonismo a Dominguez sulla sua fascia di competenza e nel finale a Cambiaghi.

Ferguson 6,5 - Italiano lo schiera dal primo minuto e fa bene, perché lo scozzese detta legge in mezzo al campo a livello sia di sostanza che di qualità. Dal 72' Pobega 6 - Con il suo ingresso in campo, porta freschezza ad una mediana che ne ha bisogno in vista delle fase finale del match.

Freuler 6 - Forma con Ferguson un'ottima diga, che ferma sul nascere diverse azioni rossonere. Consueta prestazione da mastino rossoblù.

Ndoye 7 - L'ala svizzera è meno scatenata rispetto ad alcune esibizioni recenti, o almeno così sembra. Già, perché nel finale piazza la zampata vincente che vale la rete da 3 punti.

Fabbian 6,5 - Cresce con il passare dei minuti, mettendosi in mostra soprattutto con la sponda per l'1-1 firmato da Castro. Dal 72' Odgaard 6 - Qualche buona giocata tra le linee, con cui porta nuove soluzioni alla manovra rossoblù.

Dominguez 6,5 - Il migliore dei suoi nella prima parte di gara, per come tiene in costante apprensione la difesa del Milan sul suo lato andando anche vicino al gol. Qualcosa in meno dopo l'intervallo. Dall'80' Cambiaghi 6,5 - Entra in campo come meglio non potrebbe, servendo a Ndoye l'assist per il definitivo 2-1.

Castro 7 - Gara da grande centravanti, che in avvio lavora principalmente per la squadra ma poi si fa trovare pronto trasformando nel gol del pari uno die pochi palloni avuti a disposizione in area. Dall'80' Dallinga sv.

Vincenzo Italiano 7,5 - E' lui il volto principale del Bologna, cresciuto a sua immagine e somiglianza. Stasera rossoblù ordinati dietro, bravi a reagire allo svantaggio e cinici in avanti oltre che autori di belle manovre. L'Europa è un obiettivo ampiamente alla portata.