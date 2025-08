Ufficiale L'ex Bologna Schouten nuovo capitano, il PSV gli rinnova anche il contratto fino al 2030

L'ex centrocampista del Bologna, Jerdy Schouten, rinnova il contratto con il PSV Eindhoven. Arrivato dal campionato italiano nell'estate 2023, Schouten aveva un contratto fino al 2028, ma il PSV ha voluto allungarlo per altri 2 anni portando la scadenza del rapporto con il 28enne al 2030.

Schouten è arrivato al PSV dal Bologna a metà del 2023 per oltre dodici milioni di euro. Ha collezionato 71 presenze ufficiali, vincendo due titoli di campionato e, domenica, il Johan Cruijff Shield. All'inizio di quest'estate, Schouten è stato nominato capitano del PSV dal suo allenatore, Peter Bosz. "Queste sono settimane fantastiche per me", ha detto.

Questa la sua soddisfazione espressa dopo la firma: "Prima la fascia di capitano e ora questo prolungamento del contratto, che dimostra grande apprezzamento e fiducia da parte del club", ha dichiarato ai canali del PSV. "Ne sono grato. Mi diverto molto con la mia famiglia, sia al club che al Brabante. Il quadro generale è perfetto e finora è stata una storia di successo anche sul fronte sportivo, con due titoli di campionato in due stagioni come momenti salienti. E siamo ben lungi dall'aver finito di impegnarci. Tutta la squadra è desiderosa di ottenere ancora molte altre prestazioni di alto livello con il PSV".

Queste le parole del direttore tecnico Earnest Stewart: "Quando Jerdy è passato a noi dal Bologna due anni fa, abbiamo condiviso diverse ambizioni e, finora, si sono tutte realizzate. Jerdy è incredibilmente prezioso per il PSV e continuiamo a vederlo crescere come giocatore e come persona".