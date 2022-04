Le pagelle del Bologna - Medel gladiatore, Schouten-Svanberg, che diga!

vedi letture

Risultato finale: Milan-Bologna 0-0

Skorupski 6,5 - Risponde presente per due volte a Giroud, che di testa prova a fargli male. Non corre grossi pericoli ed è preciso quando viene chiamato in causa, salvando lo 0-0 nel recupero su Rebic.

Soumaoro 6,5 - Leao è un cliente scomodo, ma questa sera non pare in grande serata. Riesce a prendergli più volte il tempo, intervenendo con precisione a sbrogliare diverse situazioni pericolose.

Medel 7 - Il divario fisico con Giroud non lo intimorisce, spingendolo spesso a giocare di anticipo. Lotta come un leone e rischia poco, guidando il reparto emiliano. Ottima gara. Dal 77’ Bonifazi sv

Theate 6,5 - Annulla Messias, che ci mette anche tanto del suo. Preciso negli interventi, si prende anche qualche rischio in uscita palla al piede, sintomo di grande personalità. Molto attento anche quando Leao cambia fascia e quando entra Ibrahimovic, che si allarga dalla sua zona. Sempre più convincente.

Hickey 6 - Più attento a difendere del solito, preoccupato dal treno Theo Hernandez, prova a fare male con un paio di ripartenze ma nel complesso si limita a non scoprirsi per evitare di lasciare buchi mortiferi. Dal 70’ Kasius 6 - Regge bene nel pressing del Milan nel finale.

Aebischer 6 - Ha due ottime chance nel primo tempo, con palle pulite da calciare dal limite dell’area, ma non le sfrutta. Soffre contro Tonali e Bennacer, del trio di interni del Bologna è quello che fa meno bene, giocando comunque una gara sufficiente.

Schouten 6,5 - Gara molto intelligente dell’olandese, utilissimo in fase di non possesso per il suo posizionamento ad annullare Brahim Diaz. Cerca anche di far ripartire i suoi con qualità, buona prova.

Svanberg 6,5 - Partita di grande intensità per lo svedese, che mette in campo anche tutta la sua classe ed entra in ogni occasione pericolosa del Bologna. Gioca sempre a testa alta, spesso ad un tocco, spezzando il ritmo ai rossoneri. Gran partita, che dimostra la sua enorme crescita. Dal 70’ Soriano 6 - Soffre ma regge nel finale.

Dijks 6 - Parte con grande voglia, molto aggressivo e deciso. Dalla sua zona gravita un Messias poco pericoloso, che gli lascia spazio per attaccare. La tanta voglia lo porta a commettere qualche errore tecnico, ma nel complesso se la cava più che dignitosamente. Dal 77’ Mbaye sv

Barrow 6,5 - Alla mezz’ora costringe Maignan al volo d’aquila, con un tiro molto bello da lontano che il portiere francese toglie dallo specchio. Svaria molto tra il ruolo di seconda punta e l’esterno, dando pochi punti di riferimento al Milan. Dal 60’ Orsolini 5,5 - Entra in un momento complicato e non riesce ad incidere.

Arnautovic 6 - Fa la lotta contro Tomori e Kalulu, provando a lavorare spalle alla porta. Ha pochi palloni giocabili, motivo per cui spesso si abbassa fino a centrocampo per giocare: difficile chiedergli di più.

Miroslav Tanjga 7 - Il Bologna ferma un Milan negativo, ma pur sempre il Milan. Una prova di grande carattere per gli emiliani, che incarnano l'animus pugnandi del proprio allenatore, che sicuramente sarà orgoglioso del suo gruppo dopo la partita di oggi. Un punto che dà morale e che conferma le qualità di questa squadra.