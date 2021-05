Le pagelle del Genoa - Badelj dà la scossa, Radovanovic è disastroso

vedi letture

LAZIO-GENOA 4-3

Perin 6.5 - È il migliore in campo del Genoa e qualcosa vorrà pur dire. Nel primo tempo fa gli straordinari per tenere a galla i suoi, poi non può nulla sulle due reti biancocelesti. Nella ripresa va praticamente uguale, strepitoso il salvataggio su Immobile al 76'.

Biraschi 5 - Qualche intervento irruento, il giallo lo porta a giocare anche con un po’ di freno a mano tirato. Anche lui non impeccabile sul primo gol: parte in ritardo rispetto a Immobile. Da centrale, sbanda paurosamente in occasione del quarto gol.

Radovanovic 4 - Primo tempo disastroso: prima “regala” sfortunatamente il gol a Correa, poi stende Immobile e concede il penalty. Pomeriggio nerissimo (Dal 46’ Ghiglione 6.5 - Entra e dà qualcosa in più. Provoca l’autorete di Marusic, garantisce spinta sullla fascia).

Masiello 5.5 - Dei tre dietro è quello che sbaglia meno, prova a giocare con esperienza: se la cava in copertura. Anche lui, però, è poco reattivo nella ripresa.

Goldaniga 5.5 - Schierato a tutta fascia ce lo aspettavamo più difensivo. Invece Ballardini lo guida con il joystick e spesso è più avanti persino di Zappacosta. Dietro, però, soffre tanto.

Badelj 6.5 - Partita molto impegnativa: tocca a lui provare a dare ordine, lucidità e vivacità in fase d’impostazione. È la freccia nella ripresa: si procura il rigore e dà a Shomurodov il pallone del 3-4.

Zajc 5 - In fase difensiva perde ogni singolo duello con Milinkovic-Savic, in avanti non si nota quasi mai. Impalpabile (Dal 46’ Pjaca 5.5 - Si muove molto alla ricerca della miglior posizione tra le linee, ma punge poco).

Strootman 5 - Parte con grinta, da ex Roma. Ma pian piano perde un po’ di mordente. Nel finale di primo tempo calcia verso la porta di Reina, ma trova la buona risposta. Unico lampo (Dal 52’ Rovella 6 - Ingresso comunque positivo, prova a dare dinamismo e inserimenti: ci prova, calcia anche in maniera pericolosa verso la porta di Reina).

Zappacosta 5 - Nell’uno contro uno con Lazzari fa fatica nella propria metà campo, prova a rispondere colpo su colpo quando c’è da ripartire. Non sufficiente la sua performance (Dal 70' Cassata 6 - Entra a partita già "finita").

Destro 5.5 - Si muove molto, si batte come un leone, si sacrifica tantissimo. E questo è da apprezzare. Ma sotto porta non ha grandi chance per colpire (Dal 46’ Scamacca 6 - Non ha occasioni per farsi vedere. Freddo e lucido, invece, dal dischetto. All'89' si divora il 4-4).

Shomurodov 6.5 - Anche lui, come Destro, prova a farsi vedere ma viene servito male dai compagni. Qualche ripartenza, ma inconcludente. Nel finale di gara riapre tutto con un tiro velenoso verso il primo palo. Lascia il segno.

Ballardini 5.5 - Nei primi trenta minuti la sua squadra viene presa quasi a pallate dalla Lazio, che manda in apnea Radovanovic e compagni. Una piccola reazione si nota dopo l’1-0, ma viene subito spenta dal rigore di Immobile. Prova a dare la scossa con i cambi e parzialmente ci riesce: nel finale i suoi ci mettono il cuore.