Le pagelle del Genoa - Zappacosta freccia rossoblu, Destro va in doppia cifra

Perin 6 - Nulla può sul diagonale vincente di Vlahovic che riequilibra il match del “Ferraris”. Attento sui cross dal fondo e su uno di questi è reattivo mettendo in calcio d’angolo.

Masiello 6 - Dalla sua parte deve avere a che fare spesso con gli inserimenti di Castrovilli. Perde il duello aereo con il numero 10 viola in occasione del gol del pareggio.

Radovanovic 6 - Ha il suo bel da fare contro Vlahovic. Viene bruciato sul tempo dal numero 9 viola in occasione della rete del pareggio ma rimedia tutto salvando sempre sul serbo salvando la sua porta.

Criscito 6 - Ci mette l’esperienza per andare a chiudere sulle punte della Fiorentina, che rischio quando si fa soffiare il pallone nel finale da Vlahovic.

Biraschi 6 - Molto duttile viene schierato oggi come quinto di destra in una zona del campo dove la Fiorentina spinge molto. Si fa preferire nella fase difensiva che svolge in maniera puntuale (Dal 60’ Zajc 5,5 - Ammonito dopo appena tre minuti dal suo ingresso, pochi spunti in attacco per lui).

Strootman 6 - Subito ammonito dopo appena un minuto di gioco e quindi è un po’ più frenato del solito nell’andare a pressare i portatori di palla viola. Gara comunque sufficiente la sua (Dall’82’ Melegoni sv).

Badelj 6,5 - Perno del centrocampo rossoblu. Disegna un arcobaleno perfetto per Scamacca dando il via all’azione che porta al gol Destro.

Behrami 6 - Viene preferito dal primo minuto a Zajc per la sua capacità di fare quantità contro avversari che prediligono il palleggio. Si fa sempre trovare sulle seconde palle andando a chiudere con determinazione (Dal 74’ Ghiglione 5,5 - Punge poco dalla sua parte).

Zappacosta 7 - Il migliore dei suoi. Dà l’accelerata giusta per iniziare l’azione del gol rossoblu del vantaggio e provoca l’espulsione di Ribery. Peccato solo per quel tiro da posizione decentrata nella ripresa che termina sul fondo.

Scamacca 6 - Tornato a Genova dopo l’esperienza con l’Under 21 azzurra, il numero 9 rossoblu confeziona subito un assist al bacio per il suo compagno di reparto (Dall’82’ Shomurodov sv).

Destro 6,5 - Dopo la doppietta a Crotone ritrova la gioia del gol facendosi trovare al centro dell’area sfruttando al meglio l’assist volante di Scamacca. Poi tanto sacrificio per i compagni (Dal 74’ Pjaca 5,5 - Si vede poco nella manovra offensiva rossoblu)

Ballardini 6 - Raggiunge quota 100 presenze alla guida dei rossoblu ma non può festeggiare con i tre punti. Nel primo tempo la squadra gioca in maniera compatta e punge quando può, nella ripresa con l’uomo in più forse ci si poteva aspettare qualcosa in più.