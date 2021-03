Le pagelle del Milan - Krunic pennella come Calhanoglu, Dalot segna come Théo. Kessié muro

HELLAS VERONA-MILAN 0-2 - 27' Krunić, 50' Dalot

Donnarumma 6 - Mai impegnato.

Calabria 6.5 - È in palla. Dietro non si passa ed è sempre presente nell'accompagnare la manovra, sevendo anche traversoni invitanti.

Tomori 6 - La sua distrazione a inizio partita che quasi manda in gol Lasagna può cambiare la storia della partita. Viene graziato, poi non sbaglia nulla.

Romagnoli 6.5 - Conferma la buona prestazione vinta contro l'Udinese. Non è necessario stavolta immolarsi a porta vuota, anticipa prima le intenzioni avversarie.

Dalot 7 - Finalmente una partita convincente dopo le difficoltà delle ultime partite. Chiamato a sostituire Théo, fa il Théo segnando una rete più da trequartista che da terzino.

Meite 6.5 - Sfodera la sua miglior partita in rossonero. Con Kessié forma una diga dove il Verona non passa mai. Bene anche nel fraseggio.

Kessie 7 - È impressionante il numero di duelli vinti. Le palle alte sono tutte sue, gli avversari quasi rimbalzano davanti alla roccia ivoriana.

Saelemaekers 6.5 - Si accentra spesso e con profitto, avviando l'azione per il raddoppio e quasi mandando in rete Krunic. (Dal 78' Hauge sv).

Krunic 7 - Fa veramente "il Calhanoglu". Trova lo spunto tra le linee e apre le marcature con un colpo che è la specialità del turco: la punizione. Eseguita magistralmente.

Castillejo 5.5 - Ha l'attenuante di giocare fuori zona, a sinistra. E infatti si vede poco e male.

Leao 5.5 - Viene confermato al centro all'attacco per assenza di alternative. Rispetto alla partita contro l'Udinese dà segnali di reazione e anche di generosità. Davanti però è di nuovo poca cosa: ha una palla gol facile nel primo tempo, la spreca. Mezzo voto in più per il velo che ha portato al gol di Dalot.

Allenatore Stefano Pioli 7 - L'impressione è che nelle difficoltà trova il meglio di sé. Schiera una squadra dall'età media di poco più di 24 anni con giocatori che sanno esattamente cosa fare in campo, anche se fuori ruolo. È premiato quasi su tutta la linea.