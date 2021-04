Le pagelle del Milan - La difesa si butta via nel finale. Il gol di Calhanoglu è da 10

Risultato finale: Milan-Sassuolo 1-2

Donnarumma 6 - Ha poche colpe sui due gol realizzati nel finale da Giacomo Raspadori.

Calabria 6 - In fase difensiva non sbaglia un colpo, Boga è avversario complicato ma lui si difende nel migliore dei modi. Dall'87esimo Kalulu s.v.

Kjaer 5.5 - Sfrutta l'ottimo lavoro in marcatura di Tomori per guidare la difesa ma sul primo gol di Raspadori servirebbe il suo movimento in anticipo. Non arriva.

Tomori 5.5 - Attento, puntuale, veloce. Però, sul gol del definitivo 1-2, Raspadori gli prende il tempo e il Milan vede scivolare via una vittoria che sembrava conquistata.

Dalot 5.5 - Spinge più di Calabria e in un paio di circostanze arriva anche al tiro. Sul gol del pareggio, però, rovina l'ottima prestazione difensiva: si muove in ritardo su Toljan, un ritardo pesantissimo.

Meite 5.5 - Il più lento della mediana rossonera e quindi anche quello più in difficoltà quando il pallone è del Sassuolo. Dall'87esimo Castillejo s.v.

Kessie 5.5 - Altra prova di grande sostanza in mezzo al campo, ma sulla rete del pari perde una palla sanguinosa sulla sua trequarti.

Saelemaekers 6 - Non sempre nel vivo del gioco ma quando può lo velocizza, con strappi o passaggi filtranti. Dall'87esimo Brahim Diaz s.v.

Calhanoglu 7 - Il più ispirato, al netto del gol da vero numero 10. Si muove alle spalle delle due punte e appena può va alla conclusione con disinvoltura. Dal 73esimo Krunic 5 - Non riesce a dare maggiore consistenza alla mediana del Milan. Anzi.

Rebic 6.5 - Alterna la sua posizione a quella di Leao, si muove sul fronte offensivo senza dare punti di riferimento. Una buona prova. Dal 74esimo Mandzukic 5 - Il suo impatto con la partita è la fotografia del suo impatto sul Milan da gennaio in poi.

Rafael Leao 6 - Quando ha spazi a disposizione dimostra un buono stato di forma ma non è la prima punta ideale per il gioco di Pioli. Stasera l'ennesima conferma.

Stefano Pioli 5.5 - L'impatto con la partita è positivo e questo è merito suo, anche perché in casa Milan - nelle ultime 48 ore - è successo tutto e il contrario di tutto. Però ha il demerito di non riuscire a tenere a galla il Milan con i cambi nel momento decisivo del match.