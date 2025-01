Le pagelle del Milan - Pulisic-Reijnders, ancora voi? Pavlovic il migliore, giù la 'Theao'

Risultato finale: Milan-Parma 3-2

Maignan 6,5 - Sale in cattedra, soprattutto nel finale, con 2-3 interventi di grande spessore. Su questi tre punti c'è anche la sua firma.

Calabria 6 - Torna titolare a causa dell'infortunio di Emerson Royal e risponde presente, con una prestazione solida e senza sbavature. Dal 78' Jovic s.v.

Gabbia 5,5 - Qualche imprecisione, soprattutto nel secondo tempo. E un tiro svirgolato da ottima posizione.

Pavlovic 7 - Risolve più di un problema oggi, con un paio di chiusure provvidenziali e anche stilisticamente buone. Preferito a Tomori, la scelta ripaga Conceiçao. Segna anche un gol, ma gli viene annullato. Per l'ottima prestazione l'avrebbe meritato.

Theo Hernandez 5 - Un paio di errori marchiani, non da lui, come in occasione dell'1-0 del Parma: ok, scivola e su questo non ha colpe, ma perché indietreggiare e fare arrivare Cancellieri fino ai sedici metri? Dal 46' Bartesaghi 6 - Meglio del suo predecessore, mette anche lo zampino in uno dei gol.

Musah 6 - Non la sua miglior partita, che però riesce a impreziosire con l'assist in verticale che manda in porta Reijnders per il 2-2.

Fofana 5,5 - Sembrava dovesse riposare e forse ne avrebbe avuto bisogno. Poco preciso in costruzione e non ineccepibile in fase difensiva, si becca anche un cartellino giallo pesantissimo: era diffidato, salterà il derby. Dal 58' Chukwueze 6,5 - Pronti-via, sbaglia una giocata. Ma l'avranno dimenticato già tutti perché negli occhi resterà solo quel gol rocambolesco, di coscia, che vale tre punti preziosissimi al Milan.

Pulisic 6,5 - Torna titolare, torna mattatore. Non si contano più ormai le partite che chiude da MVP dei suoi. Sempre molto vivo, trova il gol su calcio di rigore, confermandosi infallibile: 12 tiri dal dischetto in carriera, 12 realizzazioni.

Reijnders 6,5 - Non in versione prime, ma ci mette una buona sponda, un tiro a fine primo tempo che impegna Suzuki e soprattutto la rete del 2-2 realizzata con grande freddezza.

Leao 5 - Al piccolo trotto, non gli si riconoscono gli occhi della tigre. Ed evidentemente se ne accorge anche Conceiçao, che lo lascia negli spogliatoio all'intervallo. Dal 46' Bennacer 5 - E' da un suo errore che nasce l'azione del 2-1 del Parma. E, in generale, non dà le solite geometrie.

Morata 5 - Svolge il consueto lavoro per la squadra, legando il gioco e combinando coi compagni. Ma è poco efficace dove un attaccante dovrebbe esserlo, ossia nell'ultimo terzo di campo. E oggi finisce troppo spesso in fuorigioco. Pomeriggio no. Dal 57' Abraham 5,5 - Cambia il centravanti, non il successo. Mezzora senza guizzi, incolore.

Sergio Conceiçao 6 - Alla fine la vince, nulla da dire, ma il Milan gioca male e lasciano qualche dubbio i cambi (forti) effettuati all'intervallo. Qualcosa è riuscito a cambiare però nella testa della squadra: anche quando la gara sembra scivolata via, nessuno molla.