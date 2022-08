Le pagelle del Sassuolo - La giornata no di Berardi, Ferrari annulla Giroud. Bene Lopez

Risultato finale: Sassuolo-Milan 0-0



Consigli 6 - Forse si aspettava una serata maggiormente complicata, para solo sul tentativo di Pobega poi tutte le conclusione del Milan non beccano lo specchio della porta.

Toljan 6 - Aveva un cliente abbastanza complicato da tenere a bada come Rafael Leao, nei primi minuti rischia di sbandare poi prende le misure e gioca una partita attenta senza sbavature.

Erlic 6 - Funziona la coppia con Ferrari, non era facile contro l'attacco del Milan ma l'ex Spezia si è fatto trovare pronto. Nessun grosso rischio, quando chiamato in causa non sbaglia.

Ferrari 7 - Si è riscattato dopo il rigore di sabato scorso, oggi è insuperabile. Il centrale del Sassuolo tallone Giroud, non gli lascia spazio e sui palloni alti stasera non ha rivali.

Rogerio 6,5 - Per alcuni tratti della partita è stato una spina nel fianco della difesa rossonera, tanta corsa lungo la corsia mancina. Arriva sul fondo, mette qualche traversone in mezzo e non soffre Saelemaekers.

Frattesi 6,5 - Quando c'è da battagliare non si tira sicuramente indietro, a volte paga con il fallo qualche eccesso di foga ma è fin troppo utile nell'economia di gioco del Sassuolo. Dal 69' Matheus Henrique 6 - Utile anche in fase di non possesso, entra bene.

Maxime Lopez 6,5 - Qualità al potere per il centrocampo di Dionisi, l'ex Marsiglia è il motore della manovra neroverde con intelligenza e pulizia tecnica. Si abbassa sulla linea dei difensori per suggerire il passaggio, sempre a testa alta.

Thorstvedt 6 - La giusta media tra la prestazione del primo tempo e quella della ripresa, comincia malino con qualche errore poi migliora con il passare dei minuti. Mezzala fisica che mette in difficoltà i rossoneri. Dal 69' Harroui 6 - Buon impatto con la sfida.

Berardi 5 - Il ritratto della giornata no per il dieci neroverde: nel primo tempo sbaglia il calcio di rigore che poteva regalare il vantaggio ai suoi, nella ripresa poi è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare. Dal 53' Defrel 6 - Pochi palloni giocabili, si sacrifica alla fine prendendosi anche un giallo.

Pinamonti 6 - Non era affatto facile contro la coppia Tomori-Kjaer, si sfianca per portare la prima pressione sul possesso rossonero. Si sbatte su tutto il fronte offensivo, ha pochi palloni poi per far male a Maignan. Dal 84' Alvarez sv.

Kyriakopoulos 6,5 - Ormai a suo agio nel nuovo ruolo ritagliatogli da Dionisi, contro lo Spezia un assist e questa sera un rigore procurato. Ci mette tanta corsa, aiuta anche il terzino Rogerio. Dal 84' Marchizza sv.

Alessio Dionisi 6,5 - Un pareggio meritato, una prestazione da squadra matura quella offerta del Sassuolo al cospetto dei padroni di casa. Anzi, rischia anche di passare il vantaggio e magari quel calcio di rigore poteva cambiare il corso della partita in favore dei neroverdi. I suoi girano sempre il pallone, non la buttano mai via e se la giocano alla pari. Coraggio che paga.