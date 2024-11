Le pagelle del Tottenham - Kulusevski devastante, Son croce e delizia. Forster non basta

vedi letture

Risultato finale: Tottenham-Roma 2-2

Forster 7 - Cambio obbligato tra i pali per il ko di Vicario, chiude la porta a Dybala. Si allunga senza arrivare sulla capocciata di Ndicka. Miracoloso su Mancini, si inchina a Hummels.

Pedro Porro 5,5 - Perde il duello con il connazionale Angelino, cedendo nel finale. Scheggia la traversa, un retropassaggio suicida.

Dragusin 6,5 - Altra prestazione solida in marcatura. Dovbyk vaga spaesato per il campo, non gliela fa vedere nemmeno con il binocolo.

Davies 6 - Vigile dell'area di rigore, la ripulisce da ogni traversone pericoloso: smista il traffico aereo in maniera autorevole.

Gray 5,5 - Riciclato sulla fascia sinistra, concede troppa libertà a Celik. Meglio negli sganciamenti in avanti: cross al bacio per Solanke.

Kulusevski 7 - Esperimento riuscito da mezzala, sfrutta la capacità di inserimento. Fa assist, prende un palo: semplicemente devastante.

Bentancur 6 - Titolare fisso in Europa League per la maxi squalifica in Premier: gestisce la pressione senza scomporsi e randella quando serve. Dal 77' Bergvall

Sarr 6,5 - Brucia sul tempo Hummels, mandando Son dal dischetto. Avvia l'azione del raddoppio, con un gran lancio. Lo trovi ovunque. Dal 69' Bissouma 5,5 - Più confusionario.

Johnson 6,5 - Parte largo per tagliare verso il centro e colpire da attaccante vero, perfetto il timing per assecondare lo spunto di Kulusevski. Dal 69' Maddison 5,5 - Ricami a ritmi bassi.

Solanke 6 - Prima punta atipica, impegna Svilar in girata acrobatica e colpisce una traversa in avvitamento. Va a vuoto sul pareggio della Roma.

Son 6 - Freddo dal dischetto, mantiene i nervi saldi per spiazzare Svilar. Gol numero 166 con gli Spurs, poi se ne divora uno clamoroso. Dal 77' Werner sv

Ange Postecoglu 5,5 - La serata si mette subito sui binari giusti, ma il pareggio incrina un po' di certezze: tiene in partita la Roma e paga dazio. I cambi non si rivelano azzeccati.