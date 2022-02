Le pagelle del Verona - Tameze uomo ovunque, Caprari ispirato. I subentrati incidono poco

Risultato finale: Roma-Verona 2-2

Montipò 6 - Nel primo tempo viene chiamato in causa una sola volta, respingendo ottimamente il bolide da fuori di Pellegrini. Nella ripresa viene aiutato poco dai compagni sul 2-2 di Bove.

Gunter 6,5 - Si trova spesso a fronteggiare Afena-Gyan e vince nettamente questo confronto. In qualche circostanza accompagna anche l'azione offensiva.

Casale 6,5 - Monumentale al centro dell'area, nel leggere i palloni indirizzati verso gli attaccanti giallorossi e nell'effettuare ottime chiusure difensive. Dal 55' Depaoli 5,5 - Va sulla corsia di destra e spinge poco, soffrendo anche in fase difensiva.

Ceccherini 6 - Del trio difensivo del Verona è l'elemento che emerge meno a livello di interventi, ma contribuisce comunque a far arrivare pochi palloni dalle parti di Montipò. Dal 78' Sutalo sv.

Faraoni 6,5 - Il solito treno sulla corsia di destra. Da un suo cross respinto corto da Rui Patricio arriva il gol di Barak. Si disimpegna bene anche nel trio difensivo.

Ilic 6 - Determinante più in fase di costruzione rispetto a Tameze. Non a caso, dai suoi piedi parte l'azione del raddoppio. Più in difficoltà nel corso della ripresa.

Tameze 7 - Ringhia sui portatori di palla, per poi proporsi in area di rigore. In una delle occasioni in cui si fa vedere in avanti, viene servito da Caprari e realizza lo 0-2. Esce, stremato, nel finale e dopo una prova in cui emerge come il migliore del Verona. Dal 78' Retsos sv.

Lazovic 6 - Oltre a farsi vedere in avanti sulla sua corsia di competenza, si rende utile anche in fase di ripiegamento. Più opaco dopo l'intervallo, soprattutto nel finale.

Barak 6,5 - Il trequartista ceco si conferma in un momento stupendo, ribadendo in rete nei primi minuti un pallone messo in mezzo da Faraoni e respinto da Rui Patricio. la sua prova viene macchiata dalla corta respinta su cui arriva il gol di Volpato.

Caprari 6,5 - Determinante nello sviluppo della manovra gialloblù. Suo l'assist per il raddoppio messo a segno da Tameze. Dal 63' Bessa 5,5 - Certamente non il migliore degli ingressi. Non impedisce a Volpato di calciare, nell'azione che porta al gol dell'1-2.

Simeone 6 - Si muove su tutto il fronte offensivo, tenendo sempre in apprensione la difesa avversaria. Nel primo tempo va in gol, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Dal 63' Lasagna 5,5 - Il suo ingresso in campo non dà certamente maggiore pericolosità offensiva al Verona.

Igor Tudor 6 - Primo tempo sontuoso, forse il migliore della stagione. nella ripresa la sua squadra cala, anche perché i subentrati non riescono a dare il contributo sperato.