Le pagelle dell’Atalanta - Muriel non si ferma più, bene Miranchuk. Sutalo fa e disfa

Sportiello 5,5 - Non subisce moltissimi tiri verso lo specchio della porta, ma poteva fare qualcosa di più sulla conclusione di Sottil. Troppe indecisioni, soprattutto in uscita.

Sutalo 6,5 - Fa e disfa. Dopo un buon primo tempo si perde in velocità Sottil e spalanca la porta per il gol dell’1-1, poi chiude il match con una girata da grande attaccante.

Romero 6 - Inizia la sua personalissima battaglia contro Pavoletti già dopo pochi secondi. Tanti calcioni, spesso a vuoto, ma non concede nulla al numero 30 del Cagliari.

Djimsiti 6 - Un paio di sbavature, ma quando serve chiude col tempo giusto. Si fa vedere anche in attacco, sicuramente è in un momento positivo.

Maehle 6,5 - Parola d’ordine personalità. Attacca lo spazio e si propone sempre per il passaggio, sfiora anche il gol con un gran tiro dal limite.

Freuler 6 - Serata difficile per lo svizzero, soprattutto nel primo tempo. Col passare dei minuti trova maggiore spazio, va vicino al gol con un bel tiro di prima intenzione. (Dall 75’ Depaoli 6 - Buon approccio, dà una mano alla linea difensiva).

Pessina 6 - Si inserisce bene, spesso prova la giocata tra le linee nonostante il traffico. Tanto sacrificio in una zona del campo in cui si lotta sin dal primo minuto. (Dal 46’ De Roon 6 - Buon impatto sul match, da maggiore consistenza al centrocampo).

Gosens 6,5 - Tanta corsa, manca soltanto nella conclusione. Arriva al tiro da dentro l’area, ma Vicario gli nega la gioia del gol. Si inventa l'assist per il 2-1 di Muriel. (Dal 68’ Hateboer 6 - Non attacca molto lo spazio, si limita a difendere. Non si propone moltissimo in avanti).

Malinovskyi 5,5 - Perde un paio di palloni al limite dell’area, spesso si incaponisce sul dribbling o sulla giocata. Pericoloso solo su calcio di punizione, ma può fare meglio.

Miranchuk 7 -Si rende subito protagonista, ma il direttore di gara gli annulla il gol per la posizione irregolare. Si rifà al termine del primo tempo, col sinistro che apre le marcature. (Dal 70’ Ilicic 6 - Qualche protesta di troppo, poi sfiora il gol con un bel tiro dal limite).

Muriel 7 - Si sbatte e lotta nel primo tempo, ma non riesce a sfruttare le occasioni. Nella ripresa è più concreto, trova il gol con un gran diagonale. (Dall’88’ Palomino s.v.).

Gian Piero Gasperini 6 - Qualche urlaccio soprattutto nel momento migliore del Cagliari, per il resto si limita a gestire i cambi e a far andare i suoi col pilota automatico.