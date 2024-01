Le pagelle dell'Hellas Verona: Henry gioia e dolore, bene Tchatchoua

RISULTATO FINALE: Inter-Hellas Verona 2-1

HELLAS VERONA

Montipò 5 - L’Inter arriva poco dalle sue parti, ma quando lo fa non sbaglia. Incolpevole in occasione del gol di Lautaro; errore decisivo sul 2-1.

Tchatchoua 6,5 - Molto attivo nel primo tempo, si affaccia diverse volte sul fondo servendo cross pericolosi per Djuric. Attento in chiusura e concentrato.

Coppola 5,5 – Per tutta la partita ingaggia un duello con Thuram, perso in occasione dell’1-0. Per il resto è bravo in impostazione e nel gioco aereo.

Magnani 5,5 – Oggi ha a che fare con un osso duro come Martinez, in ritardo sull’1-0, concedendo troppo spazio al toro. Nel finale si procura il rigore, poi fallito da Henry.

Doig 5,5 – Gara più di copertura che di spinta, rispetto al solito, soffre la fisicità di Dumfries che anche in velocità mostra di avere una marcia in più. Dall’71 Cabal 6 - Entra bene in partita, è molto attivo e spinge con insistenza.

Duda 5,5 – Fa un lavoro molto prezioso in mediana, riuscendo ad intercettare tanti palloni vaganti diretti all’attacco nerazzurro. Sbaglia troppi tocchi in impostazione, soprattutto per la qualità che ha.

Folorunsho 5 – Molto impreciso in mediana, soffre il dinamismo del centrocampo dell’Inter e concede troppi spazi. Rischia più volte l’ammonizione.

Mboula 6– Buona gara per l’esterno spagnolo, ad inizio primo tempo mette in seria difficoltà Pavard che però poi gli prende le misure. Dal 46’ Lazovic 5 - Prova a portare esperienza determinante in una gara molto tesa ma si fa espellere per proteste dopo il gol di Frattesi.

Suslov 6 - Dopo pochi minuti sciupa un’occasione d’oro per portare in vantaggio i suoi, sbattendo su Sommer. Prova ad accendersi in mezzo al campo, con strappi di velocità e tecnica, ma non sempre riesce a chiudere l’azione. Matheus s.v.

Ngonge 6 – E’ il più attivo dei suoi, mette spesso in difficoltà Bastoni e tutte le azioni d’attacco passano per i suoi piedi. Dall’85’ Kallon s.v.

Djuric 6 – Buona partita per l’ex Salernitana, gestisce tutti i palloni che arrivano dalle sue parti, combattendo con Acerbi e Bastoni. Si crea una buona occasione nel primo tempo con un colpo di testa, bloccato da Sommer. Dall’70’ Henry 6 - Gioia e dolore per il francese: entra e pareggia al primo pallone toccato, al 100' però sbaglia il rigore del 2-2 colpendo il palo.

Marco Baroni 6 - Carica bene la squadra, partenza perfetta e tanti rimpianti. Ottima mentalità e concentrazione, resta in partita fino alla fine, beffati solo al 93'.