Le pagelle dell'Inter - Carro armato Lukaku, locomotiva Barella. Darmian imita Hakimi

Risultato: Inter - Genoa 3-0

1' Lukaku; 69' Darmian; 79' Sanchez

Handanovic 6 - Rischia un pasticcio a fine primo tempo, ma rimedia grazie anche al tiro centrale di Scamacca. Il resto del pomeriggio è ordinaria amministrazione.

Skriniar 6,5 - Difficile ricordarsi di un errore, quest'oggi. Ha il suo bel daffare all'inizio con Scamacca, ma piano piano diventa protagonista della retroguardia.

De Vrij 6 - I due attaccanti di Ballardini vengono contenuti soprattutto dal lavoro dei suoi due compagni nella linea a tre. Per l'olandese un pomeriggio sereno.

Bastoni 6,5 - L'azione dell'1-0 nasce dal suo anticipo aereo sul lancio dalla difesa. Sempre attento, a dispetto della giovane età è ormai un punto di riferimento costante.

Darmian 7 - Prende il pesante posto di Hakimi: doti diverse, e deve inizialmente deve puntare sui suoi punti di forza. Nella ripresa mette la maschera del marocchino e segna.

(dall'85' D'Ambrosio s.v.)

Barella 7 - A lungo si ha l'impressione di irregolarità: l'Inter gioca in dodici! Invece no, è solo che a centrocampo c'è Nicolò da Cagliari, locomotiva nerazzurra. Conte gli risparmia giusto qualche minuto.

(dall'85' Vidal s.v.)

Brozovic 6 - Non percepisce alcuna scottatura quando il pallone passa tra i suoi. E oggi, come capita spesso, sono numerosi i possessi gestiti: senza guizzi, ma pure senza errori.

(dal 76' Gagliardini s.v.)

Eriksen 6,5 - Completamente revitalizzato dal suo allenatore, sta prendendo confidenza massima col ruolo di mezzala. Pochi i palloni da lui persi nei suoi novanta minuti più recupero.

Perisic 6,5 - Prestazione in crescita, quella del croato: inizialmente è un po' timido, e concentrato sul tamponare Ghiglione. Poi sale sul campo e anche di livello.

(dall'85' Young s.v.)

Lukaku 8 - Incontenibile, immarcabile e non è certo una novità. Fa la parte del carro armato, spianando la strada ai suoi in appena trenta secondi. Non solo: mette il suo zampino anche su secondo e terzo gol. Totale.

Lautaro Martinez 6,5 - Ad avvicinarsi a lui c'è rischio di prendersi la scossa: è elettrico come pochi. Nel suo gioco c'è l'eterna connessione con Lukaku, come quella per l'1-0. Anche se non colpisce, si impegna al massimo.

(dal 76' Sanchez 6,5 - Il cileno entra in campo e impiega giusto un paio di minuti per iscriversi alla festa dei suoi. Più altri due aspettando la conferma dal VAR).

Allenatore: Conte 7 - Deve rinunciare allo squalificato Hakimi, che rimpiazza con Darmian: per il resto è l'Inter vittoriosa del derby. Sullo slancio dell'entusiasmo e del solito Lukaku, bastano trenta secondi per sbloccarla. Assorbita l'iniziale risposta genoana, la sua squadra lavora incessantemente per arrivare al raddoppio. Dopo un inizio di secondo tempo non esaltante, lo trova a venti dalla fine grazie all'insospettabile Darmian. Dalla panchina, quindi, trova la risorsa per chiuderla, Sanchez, ed allungare a +10 sulla Juve. Pomeriggio da ricordare, prova d'allungo.