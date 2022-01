Le pagelle dell'Inter - Handanovic, che risposta alle critiche! Dzeko con le polveri bagnate

ATALANTA-INTER 0-0 - La diretta testuale della gara

Handanovic 7,5 - Spesso criticato, sfodera una serie di parate a dir poco provvidenziali. Miglior risposta non poteva darla.

D’Ambrosio 6,5 - Non giocava da titolare da metà dicembre, come sempre risponde presente alla chiamata. Nel finale sfiora anche il gol.

Skriniar 6 - Passa al centro, in fase di possesso non ha nelle corde le stesse qualità di De Vrij. Quando si tratta di difendere, è il solito muro

Bastoni 5 - La partita perfetta fino a un errore marchiano sulla corsa di Muriel che rischia di rovinare tutto. Stasera accenderà un bel cero a San Samir. (Dall’82’ De Vrij s..v).

Darmian 6 - Osa meno di quello che potrebbe in fase di spinta. (Dal 66’ Dumfries 6,5 - In mezz’ora crea più pericoli del compagno italiano. Prezioso anche con un salvataggio sotto porta).

Barella 6,5 - Guardata e riguardate il tacco finale. È impressionante, ma non è la prima volta, la capacità che ha coniugare qualità e quantità.

Brozovic 5,5 - Fiducia, tanta fiducia, che gli deriva dall'essere il vero ago della bilancia di questa squadra. A volte troppa fiducia, fino a rischiare il pasticcio a inizio secondo tempo. Per sua fortuna non succede niente. Per il resto, regia preziosa e chilometri. Mica una novità.

Calhanoglu 6 - Calma olimpica e classe, a rendere fluida la manovra. Paga il cartellino giallo e il fatto che non tiri fuori conigli dal cilindro. (Dal 66’ Vidal 6,5 - Il tiro da fuori la cosa migliore. Entra bene in partita).

Perisic 6,5 - Come si dice trattore in croato? Spinge e difende, difende e spinge.

Dzeko 5 - La Dea è il suo bersaglio preferito in A, stasera ha le polveri bagnate come nel recente periodo. Cose buone e meno buone, ma troppi errori sotto porta. (Dall’82’ Lautaro s.v. Entra tardi).

Sanchez 5,5 - Il leone esce dalla gabbia, questa volta dall’inizio. Meglio da subentrante: la cosa più pericolosa è un tiro su cui è bravo Musso, ma che si poteva scoccare in maniera più pericolosa. (Dal 66’ Correa 6 - Piglio interessante, profondità pericolosa. A conti fatti, non cambia la cara).

Inzaghi 5,5 - Prende e mette in campo i match winner della Supercoppa, sorprende con Lautaro fuori. E questa resta una pecca: inserisce il Toro troppo tardi, stasera non si gioca fino al 120°.