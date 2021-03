Le pagelle dell'Italia - Immobile torna finalmente al gol (con poca mira). Berardi il migliore

vedi letture

ITALIA-IRLANDA DEL NORD 2-0

Donnarumma 6,5 - Nel primo tempo è spettatore non pagante, poi Locatelli lo chiama all'intervento perdendo pallone nella costruzione dal basso. Bravo anche su Magennis subito dopo e quando il pallone danza pericolosamente dalle sue parti.

Florenzi 6,5 - Scorribanda sulla destra, vede il contromovimento di Berardi e lo serve sulla corsa per l'1-0. Dalla sua parte Evans non fa granché.

Bonucci 6,5 - Partita senza grandi sbavature, anche perché gli avversari non destano preoccupazioni. Con senso della posizione se la cava in un paio di circostanze.

Chiellini 6,5 - Solita forza nell'anticipo e nelle chiusure.

Emerson 5,5 - Prova con un colpo di testa ad andare verso il bersaglio grosso, ma è meno incisivo del solito perché non va a prendere l'avversario alto, lasciando spazio (dal 75' Spinazzola s.v.).

Pellegrini 6 - In mezzo a prendere il posto di Barella, non ha bisogno di una partita da leone (dal 64' Barella s.v.)

Locatelli 5,5 - Qualche errorino di troppo in fase di costruzione, quasi regala il pallone del 2-1 a White (dall'84' Pessina s.v.).

Verratti 6 - Se dà velocità a un tocco, non ha eguali. Quando si incaponisce, con l'arbitro all'inglese, può perdere palloni sanguinosi.

Berardi 7 - Ispiratissimo. Il gol è una bellezza, dalla giocata all'astuzia con egoismo. Poi inventa un po' per tutti (dal 75' Chiesa s.v.)

Immobile 6,5 - Ritorna al gol dopo un anno e mezzo, l'ultima volta aveva segnato prima della pandemia, contro l'Armenia, nel 9-1 di Palermo. Segna al terzo tentativo, ne sbaglia un altro nella seconda frazione. Positivo arrivare al tiro, dovesse aggiustare la mira...

Insigne 6 - Porta avanti la transizione del 2-0 con un assist in profondità. Cerca di rientrare sul piede nobile per armare il tiro a giro, quando ci riesce non è preciso (dall84' Grifo s.v.).

Mancini 6 - Primo tempo senza strafare e già avanti di due reti, poi una ripresa davvero poco fortunata. Eppure bastava accelerare per andare verso la porta avversaria.