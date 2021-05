Le pagelle dell'Udinese - Molina sbaglia, Musso completa l'opera. De Paul è delizioso

vedi letture

Udinese-Bologna 1-1

Marcatori: 24' de Paul, 83' Orsolini

Musso 5 - Il primo pericolo concreto si materializza in chiusura di primo tempo: doppio tentativo del Bologna, prima di Soriano e poi di Palacio, sventato da due riflessi felini che per lui non sono una novità. La combina grossa sul retropassaggio di Molina, che lo manda in tilt: indugia in uscita e provoca il rigore trasformato da Orsolini.

Becao 6 - Il Barrow del primo tempo è poca roba, e agevola non poco le sue responsabilità in fase di contenimento. A ridosso del quarantesimo avverte una fitta: problema muscolare che lo costringe ad alzare bandiera bianca. (Dal 42' De Maio 6,5 - Attento e preciso, ingresso positivo).

Bonifazi 6,5 - Ha le spalle coperte dai due braccetti, che oggi adempiono al loro dovere lasciando le briciole agli avanti del Bologna. Pochi errori, contraerea di spessore.

Nuytinck 6,5 - Nel complesso il centro-sinistra è ben presidiato, senza acrobazie ma con tanto senso pratico. Cerca anche la soluzione personale con una botta da lontanissimo che impegna Skorupski.

Molina 5 - Qualche strappo d'interesse relativo sulla destra. Agglomera in un solo tempo due cadute in area per lui passibili di rigore: non è dello stesso avviso Santoro, che lo invita a rialzarsi senza troppi complimenti. Il penalty, scherzo del destino, finisce per provocarlo: dal suo retropassaggio maldestro verso Musso ha origine il fallo del portiere argentino.

De Paul 7 - Dieci come il traguardo della doppia cifra, ad un passo dopo il gol di oggi. Che è un prodigio: slalom gigante, mezza difesa bolognese a spasso e colpo da biliardo che lascia di stucco Skorupski. Una spanna sopra tutti.

Walace 6 - Muscoli e sostanza dai quali questa squadra proprio non può prescindere. Lui li garantisce, ha l'atteggiamento giusto e contribuisce alla tenuta stagna della squadra nella prima frazione.

Arslan 6,5 - In mezzo al campo si destreggia bene, interpretando la doppia fase come Gotti gli chiede. Filtro di buona caratura, cui alterna qualche iniziativa in proiezione offensiva che mette in apprensione la difesa rossoblù. (Dall'85' Forestieri s.v.).

Stryger Larsen 6 - Il fatto che l'Udinese non decolli fino in fondo sulle corsie può essere letto come una scelta deliberata, favorita dal vantaggio griffato De Paul. Lui pensa a difendere, saggiamente, e pungola quanto basta il dirimpettaio Tomiyasu.

Pereyra 5,5 - A lui tocca galleggiar sulla trequarti, appoggiarsi al riferimento centrale, girovagare per aprire voragini. Sa come muoversi, e si vede. Un po' a intermittenza, ma nel primo tempo fa il suo. Nella ripresa il calo è vistoso e non trascurabile.

Okaka 5,5 - Ha il compito di non far rimpiangere Llorente. Gotti punta forte sulla sua fisicità, che certamente tiene impegnati i due centrali del Bologna, ma potrebbe essere sfruttata meglio. Abnegazione ok, ma combina poco in zona gol.

Luca Gotti 6 - La squadra s'aggrappa ai soliti riferimenti: compattezza, unità d'intenti e grande accortezza. Piano che non si completa soltanto a causa della superficialità di Molina e dell'indecisione di Musso.