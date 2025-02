Le pagelle della Juventus - Fa tutto Kolo Muani. Di Gregorio fenomenale

Risultato finale: Como-Juventus 1-2

Di Gregorio 6,5 - Due parate decisive e non scontate, anche se è con la perfezione che apre le danze. La parata su Nico Paz vale da sè il prezzo del biglietto.

Weah 6,5 - Scaltro nel arpionare il pallone da cui nasce il vantaggio dei suoi, provvidenziale nel farsi trovare pronto sulla rasoiata virulenta di Cutrone nel primo tempo.

Gatti 6,5 - Fatica nell'ostacolare Cutrone, ma nel finale fa a metà con Kolo Muani: lui si prende il rigore, il francese lo trasforma.

Veiga 6 - Prova sufficiente per il neo centrale bianconero, che si ripete dopo la prestazione dello Stadium convincendo, senza andare oltre le righe.

Savona 5,5 - In mera difficoltà su Strefezza, che gli fa girare la testa. L'ammonizione è prodromica alla sostituzione all'intervallo. Dal 46' Kelly 6 - Inizialmente latita nel trovare la giusta quadra, poi però si riprende e va via liscio e spedito senza alcun grattacapo.

Locatelli 5,5 - Si abbassa per fare gioco, ma soffre il ritmo asfissiante del Como, dovendo sottostare al loro ritmo e concedendo il pallino agli avversari. Dal 60' Thuram 6 - Qualche strappo nelle vie centrali per allungare e alzare i ritmi, fin lì troppo statici.

McKennie 5,5 - Così come il suo compagno, fatica a muoversi tra le linee, finendo per essere smascherato dal centrocampo dei lariani e non riuscendo mai ad allungare la squadra con i suoi inserimenti con e senza palla.

Nico Gonzalez 6 - La pericolosità della Juve oggi passa dai suoi piedi. Primo tempo meglio del secondo, ed è proprio nel primo che imbecca Kolo Muani per il momentaneo vantaggio. Dal 76' Conceicao s.v

Koopmeiners 5 - Macchinoso e indietro di condizioni, fragile nel farsi spostare da Cutrone in occasione del gol del Como. Il Koopmeiners di Bergamo sembra essere soltanto un miraggio. Dal 60' Douglas Luiz 6 - Con lui Motta infoltisce il centrocampo, garantendone ulteriore qualità.

Yildiz 5,5 - IE' uno degli uomini più attenzionati, lo si denota dall'incessante raddoppio di Strefezza su di lui. Non riesce a venire fuori, finendo per essere imbottigliato prima e sostituito poi. Dal 66' Mbangula 6 - Pronti, via e lascia sul posto Smolcic come mai aveva fatto Yildiz prima.

Kolo Muani 7,5 - Quattro gol in tre partite, per lui parlano i numeri, chiari. Il gol, poi, è di completo artificio suo, mettendosi in proprio e scagliando sotto la traversa. Si assume l'incarico del rigore nel finale, concretizzandolo.

Thiago Motta 6 - La sua Juventus non macina gioco e fatica negli sbocchi offensivi, ma con questo Kolo Muani tutto sembra in discesa. Altro fieno in cascina e critiche allontanate; o meglio, rimandate.