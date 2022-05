Le pagelle della Lazio - Luis Alberto, gol e giocate da fuoriclasse. Lazzari incontenibile

vedi letture

LAZIO-SAMPDORIA 2-0 - 41' Patric, 59' Luis Alberto



Strakosha 6.5 - Reattivo nel primo tempo su Rincon e nella ripresa su Sabiri.

Lazzari 7 - Cross non sempre precisi, ma garantisce grande spinta e quando sprinta è quasi incontenibile. Di fatto un'ala aggiunta, serve l'assist per il 2-0 di Luis Alberto. Dal 78' Hysaj sv.

Patric 7 - Al 7° anno e alla 123ª presenza ecco il primo gol in Serie A. Bravo nello stacco aereo, in generale buona prova anche difensiva.

Acerbi 6.5 - Concede poco, se non una conclusione di Rincon. Preciso in appoggio.

Marusic 6 - Partita di contenimento per il montenegrino, data la presenza sull'out opposto di Lazzari. Candreva è un brutto cliente, specie nel primo tempo. Riesce comunque a fare il suo.

Milinkovic-Savic 6.5 - Ci mette un po' a carburare, iniziando a farsi notare attorno alla mezz'ora. I colpi in canna sono sempre quelli del grande calciatore, ci prova dalla distanza e si distingue per un paio di belle verticalizzazioni.

Cataldi 6 - Vince il ballottaggio con Lucas Leiva. Orchestra con ordine la manovra, sbaglia poco e nulla, ma per la verità rischia altrettanto poco. Dal 66' Lucas Leiva 6 - Si presenta subito con un bel tackle a riconquistar palla. Detta i tempi con la solita qualità.

Luis Alberto 8 - Quando è ispirato ci ricorda che è uno dei migliori giocatori della Serie A e con la Samp lo è: disegna l'assist su punizione per Patric e in generale il suo estro illumina spesso la manovra, risultando il più ispirato in fase offensiva. Il gol del 2-0 è da fuoriclasse per tecnica e freddezza. Dal 77' Basic sv.

Felipe Anderson 6 - I suoi strappi in velocità causano più di un problema ai difensori della Sampdoria. Dopo la rete del vantaggio il suo rendimento cala.

Immobile 5.5 - Anche il capocannoniere può avere una serata no. Le condizioni non ottimali sono un'attenuante, fortuna che c'è chi ha fatto le sue veci in fase realizzativa.

Zaccagni 6.5 - La sua velocità e i suoi guizzi costringono i difensori blucerchiati al fallo. Notevoli un paio di intuizioni offensive. DAll'83' Romero sv.

Allenatore Maurizio Sarri 7 - La continuità è stata il grande problema della Lazio 2021/22 e anche la tenuta difensiva. Coglie il secondo successo di fila, con la squadra che non subisce reti. Soffre il giusto all'inizio, poi dopo il gol gestisce con autorevolezza e chiude il conto. La qualificazione in una competizione europea è a un passo.