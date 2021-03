Le pagelle della Lituania - Svedkauskas prova a tenere in piedi il muro, ingenuità di Kazlauskas

Svedkauskas 6,5 - L’intervento sul tiro di Sensi è abbastanza goffo, ma se il match non finisce in goleada è anche merito suo. Arriva su diversi palloni velenosi, è l’ultimo a mollare la presa.

Mikoliunas 5,5 - Si mette sul El Shaarawy e gli concede davvero poco spazio. L’ingresso di Chiesa gli crea qualche grattacapo in più, sulla sua corsia gli azzurri riescono ad attaccare meglio nella ripresa. (Dal 75’ Gaspuitis 6 - Buon approccio al match, aiuta i suoi in entrambe le fasi).

Beneta 6 - Complessivamente gioca una buona gara. Spesso attento, limita Immobile con tutte le armi a disposizione. Gran chiusura al minuto 64' proprio sul numero 17.

Girdvainis 6 - L’attaccante della Lazio lo grazia parecchio, sbagliando l’impossibile. Qualche disattenzione di troppo, ma porta a casa la sufficienza.

Vaitkunas 5 - Nel primo tempo non corre moltissimi pericoli, quando Bernardeschi alza il ritmo va in apnea e concede parecchio spazio all’esterno azzurro.

Dapkus 6 - Si mette davanti alla difesa e prova a distruggere il gioco degli azzurri. Tanto movimento, si inventa un gran bel cross per Eliosius. Ma il compagno di squadra si fa ipnotizzare da Donnarumma.

Simkus 5,5 - Va in difficoltà sin da subito, non riesce quasi mai a far ripartire la manovra. Gira a vuoto, non riesce mai a tenere il pallone. (Dall’83’ Petravicius s.v.).

Slivka 6 - Dopo pochi minuti mette in mostra le intenzioni dei suoi: difesa ad oltranza sperando nelle ripartenze. Non è un lavoro facile, ma si piazza tra le linee e sporca un bel po’ di palloni.

Novikovas 6,5 - Riparte e salta l’uomo, praticamente quello che l’Italia non fa per un tempo. Oltre alla qualità in attacco si sacrifica pure in fase di non possesso.

Sirgedas 5,5 - Si piazza sulla trequarti, ma praticamente fa il centrocampista aggiunto. Tanta corsa a vuoto, dopo il gol azzurro inizia a perdere i riferimenti. (Dal 56’ Eliosius 5,5 - Si fa spaventare dalla stazza di Donnarumma, per poco non trova il gol dell’1-1 a pochi minuti dalla fine del match).

Cernych 5,5 - Fa reparto da solo. Molte volte arretra per poter aiutare i centrocampisti, i suoi lo servono pochissimo. Sull’unica occasione non trova lo specchio della porta. (Dal 75’ Kazlauskas 5 - Buon approccio alla sfida, ma nel finale regala un calcio di rigore agli azzurri che chiudono la sfida in pieno recupero).

Valdas Urbonas 6 - L’unica arma a disposizione resta il contropiede. Difesa anche dopo aver subito e palloni allontanati alla meno peggio. Incassa un solo gol su azione: un po’ per merito dei suoi, un po’ per demerito degli azzurri.