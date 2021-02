Le pagelle della Roma - Steccano Fazio-Mancini. Luci e ombre per Pau Lopez, Veretout illude

Roma-Milan 1-2

Marcatori: 43' Kessié, 50' Veretout, 58' Rebic

Pau Lopez 5 - Esordio da brividi, perché lo scippo di Ibrahimovic evapora col tacco sbilenco dello svedese. Episodio che funge da sveglia: di lì in poi abbassa la saracinesca e para a ripetizione fino all'intervallo. Nella ripresa ci ricasca e propizia il raddoppio del Milan con un errore in costruzione che premia Saelemaekers, autore dell'assist per Rebic.

Fazio 5 - Titolare a sorpresa, ripaga nel peggiore dei modi la fiducia di Fonseca: contiene i danni per quaranta minuti abbondanti, poi stende Calabria in area con l'ingenuità dell'imberbe e provoca il rigore che sblocca la partita. (Dal 62' Bruno Peres 6 - Ci prova, senza risultati eccelsi).

Cristante 6 - Dei tre centrali è l'unico a non commettere errori marchiani. Si arrabatta, anche di mestiere, e non perde la bussola quando la pressione del Milan si fa tambureggiante.

Mancini 5,5 - Vale un gol il salvataggio sulla linea che nega a Ibrahimovic un gol che pareva già fatto. Rovina la sua serata con la marcatura su Rebic che definire generosa è riduttivo: concede un paio di metri al croato, che ringrazia e segna.

Karsdorp 5 - Sulle prime pare quasi disorientato: Theo Hernandez lo soverchia e lui perde qualche pallone sanguinoso. Poi si ricompone un po' e manda in porta Mkhitaryan con una palla quasi visionaria. Nella ripresa tende a nascondersi.

Veretout 6,5 - Si riscatta da una prima frazione rivedibile con uno dei piatti forti della casa: destro a giro sull'appoggio di Spinazzola che s'insacca a fil di palo e ristabilisce la parità all'Olimpico. (Dal 79' Diawara s.v.).

Villar 5 - Passivo, sonnecchiante e accerchiato per lunghi tratti del primo tempo. Da un suo disimpegno errato in una zona nevralgica scaturisce un'occasione ghiottissima per il Milan, per sua fortuna senza conseguenze. (Dal 70' El Shaarawy 6 - Ingresso positivo: dà brio all'attacco).

Spinazzola 6 - Gli stenti giallorossi della prima metà colpiscono anche lui, sorvegliato a vista da Calabria. Alla prima discesa, però, sforna l'ennesimo assist della sua stagione: appoggia con perfetta scelta di tempo per Veretout, che dipinge una traiettoria splendida.

Pellegrini 5,5 - Ha una sola grande occasione nel primo tempo: su una palla-laser di Mkhitaryan si fa rimpallare al momento della conclusione prima dalla difesa rossonera e poi da Donnarumma. Un lampo balenante nel buio della sua serata, che è certamente dimenticabile.

Mkhitaryan 5,5 - Sebbene l'intensità imposta dal Milan del primo tempo tagli quasi ogni rifornimento all'attacco, è eccessivo l'anonimato cui si abbandona con arrendevolezza fino all'intervallo. Troverebbe il gol di testa, ma un fallo precedente di Mancini vanifica tutto. Cresce nella ripresa, ma non a sufficienza da scalfire il muro eretto da Donnarumma.

Borja Mayoral 5 - Annaspa un po' da terminale offensivo. Le sue giocate sono sovente corrette concettualmente, ma il duo difensivo rossonero ha spesso e volentieri vita facile contro di lui. (Dal 79' Pedro s.v.).

Paulo Fonseca 5,5 - La partita è combattuta fino all'ultimo, la sua Roma dà comunque l'impressione di essere dotata delle nozioni tattiche per affrontarla in buone condizioni. Tradito da qualche singolo e dai dettagli.