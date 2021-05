Le pagelle dello Spezia - Estevez e Pobega gladiatori, Verde punge e diverte

SPEZIA-ROMA 2-2

Marcatori: 6' Verde (S), 38' Pobega (S), 52' El Shaarawy (R), 86' Mkhitaryan (R)

Rafael 7 - Spettatore non pagante nel primo tempo, si sporca i guantoni solo parando un tiro da fuori di El Shaarawy. Nella ripresa è molto più sollecitato e risponde sempre presente: sul tiro di El Shaarawy non può nulla, ma è perfetto sui tiri di Mkhitaryan, Mayoral e Dzeko. Precisissimo anche nei rinvii con i piedi, compie un vero e proprio miracolo su Cristante.

Vignali 6.5 - Più abbottonato rispetto a Bastoni, marca diligentemente El Shaarawy e Santon che attacca pochissimo. Più attaccato nella ripresa, se la cava benissimo sia negli uno contro uno che nelle diagonali.

Terzi 6- Pulitissimo in marcatura su Mayoral, le palle alte sono tutte sue. Bravo anche in fase di uscita, guida da leader la difesa. Ha qualche colpa sulla respinta che riapre la gara, sul gol di El Shaarawy.

Capradossi 6.5 - All’esordio stagionale dopo un infortunio molto lungo, regge alla grande contro i talentuosi attaccanti della Roma, chiudendo ogni varco. Bravo a propiziare il secondo gol dei suoi: l’assist per Pobega è suo. Ottima partita in marcatura sulle punte.

Bastoni 7 - Sulla sinistra è un treno. Punta l’uomo, lo salta, crossa con grande precisione e calcia anche verso la porta con grande pericolosità. Grande partite che chiude un grande campionato personale e di squadra. Dal 68’ Ramos 6 - Venti minuti in cui non soffre.

Estevez 7 - Ha quattro polmoni. Corre per tutti e recupera decine di palloni, complice la tanta imprecisione in uscita della Roma. Vince il duello con Darboe, e si rende pericolosissimo con inserimenti e tiri da fuori. Gara di grande sostanza e lucidità.

Agoumé 6.5 - Torna titolare dopo parecchio tempo e gioca una partita da veterano. Mai in affanno, gestisce con grande saggezza i palloni che gli capitano, allargando sulle fasce e cercando anche la via verticale con lanci lunghi. Dal 71’ Maggiore 6 - Entra e lotta.

Pobega 7 - Un campionato incredibile per l’ex Milan. Trova il gol del momentaneo 0-2, il sesto della sua Serie A, e come Estevez domina nel mezzo, recuperando tantissimi palloni e inserendosi con grande pericolosità. Tra i migliori. Dal 46’ Ricci 5.5 - Non entra bene in gara, sbagliando tanti passaggi e subendo la fisicità degli avversari.

Verde 7 - Nei primi cinque minuti calcia tre volte, trovando anche il gol che sblocca la gara. Imprendibile per Santon, si intende a meraviglia con Nzola e fa venire il mal di testa alla retroguardia giallorossa. Vicino alla doppietta con un bel sinistro a giro, che obbliga Fuzato al volo. Diverte e si diverte. Dal 68’ Agudelo 6 - Cerca il guizzo nel finale.

Nzola 6.5 - Pronti via e ha due chance per sbloccare la gara che non gestisce benissimo. Si rifà poco dopo, servendo la palla che sblocca la gara a Verde. Tante sportellate e tanta corsa, ottima gara, anche se nel finale di gara potrebbe segnare il gol vittoria.

Gyasi 6 - Il meno in evidenza dei tre attaccanti dello Spezia, gioca comunque una gara importante per i suoi, rientrando in raddoppio e gestendosi alla grande nelle discese con Bastoni. Preziosissimo, manca un pizzico di qualità negli ultimi venti metri.

Allenatore: Vincenzo Italiano 6.5 - Peccato per il pareggio, perché la partita la meritava ai punti. Il suo Spezia è un gioiellino e il suo campionato un capolavoro. Merito, soprattutto, suo.