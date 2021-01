Le pagelle di Ibrahimovic - Titolare a sorpresa. Non è al top ma non mancano le giocate

Dopo lo scampolo di partita nello scorso weekend ieri per Zlatan Ibrahimovic ieri in Coppa Italia è arrivata un'altra presenza. Questa volta dal primo minuto e "anche in condizioni non ottimali riesce a tirar fuori qualche suggerimento degno di nota" scrive TMW. "Cinquantuno giorni dopo rieccolo - scrive invece La Gazzetta dello Sport - il minutaggio aumenta". Il Corriere dello Sport pone l'attenzione sulla condizione fisica dello svedese: "Titolare a sorpresa ma si vede che non è ancora al top". In sostanza un ritorno dal 1' senza infamia e senza lode.

LE PAGELLE DI ZLATAN IBRAHIMOVIC

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6