Le pagelle di Sanchez - Non chiamatelo riserva: se è restato fuori, è merito solo della Lu-La

Uno dei grandi "meriti" della coppia Lukaku-Lautaro è quello di aver tenuto a lungo in panchina un campione come il Niño Maravilla. Per Alexis Sanchez, nella manita rifilata ieri pomeriggio alla Sampdoria, si contano d'altronde due gol da attaccante vero, che mostrano ancora una volta quanto il cileno sia letale in area di rigore. "Rapace sul primo gol quando si fa trovare al posto giusto. Giocatore di biliardo sul secondo: alta precisione", è difatti la pagella dedicata all'ex Udinese da La Gazzetta dello Sport odierna. "Doppietta come a Parma, per arrivare a quota 7 in campionato. Sfoga nel modo migliore la sua voglia di giocare", scrive invece di lui il Corriere dello Sport. Riserva a chi? I voti di questa mattina sono una bella risposta in vista della prossima stagione.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport:7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

LInterista.com: 7