Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di venerdì 25 giugno 2021

Euro2020 è entrato nel vivo e per l'Italia è già tempo di vigilia: ottavi di finale alle porte, per gli azzurri domani c'è l'Austria. Tema portante del momento, ma tanti sono gli argomenti di cui trattano i quotidiani oggi in edicola, sportivi e non. Tra questi, ovviamente, anche il mercato legato alle squadre di Serie A. Questo e tanto altro sulle prime pagine dei giornali italiani e stranieri di oggi, venerdì 25 giugno 2021.