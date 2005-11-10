Lecce-Bologna, le formazioni ufficiali: Darmian titolare appena due giorni dopo l'ufficialità
Giacomo Iacobellis
Sono ufficiali le scelte di formazioni di Lecce e Bologna per la gara del Via del Mare, in programma alle ore 15 e valida per il sesto turno di Serie A. Di seguito i due undici di Di Francesco e Palladino, con la sorpresa Darmian (ufficializzato appena due giorni fa dai rossoblù) subito titolare.
Le formazioni ufficiali di Lecce-Bologna
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Esteban, Fatah. A disposizione: Bleve, Borbei, Dembélé, Ndaba, Gaspar, Fofana, N’Dri, Gandelman, Jean, Gorter, Geubbels, Kaba, Ngom, Monteiro. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
BOLOGNA (3-4-2-1): Pessina; Heggem, Casale, Darmian; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Orsolini, Cambiaghi; Piccoli. A disposizione: Skorupski, Happonen, Helland, Moro, Amondarain, Dovbyk, Bernardeschi, El Azzouzi, Libra, Enem, Rahim, De Silvestri, Vitík. Allenatore: Raffaele Palladino.