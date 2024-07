Ufficiale Lecce, ceduto Bleve alla Carrarese in prestito: il comunicato dei salentini

vedi letture

"L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Bleve alla Carrarese Calcio". Con questo comunicato il Lecce ha ufficializzato la cessione del portiere Marco Bleve alla Carrarese in prestito, per quello che sarà un ritorno per l'estremo difensore, uno dei protagonisti della promozione in Serie B del club toscano.

Allo 'Stadio dei Marmi' dovrebbe arrivare anche Pablo Rodriguez, attaccante classe 2001 reduce da una stagione complessa ad Ascoli, con 38 presenze, 4 gol ma soprattutto la retrocessione in Serie C del club bianconero. Dopo quello relativo a Bleve sarebbe il secondo innesto per la formazione di Antonio Calabro in vista del torneo cadetto. Di seguito il quadro delle operazioni effettuate finora dal sodalizio toscano:

Acquisti: Marco Bleve (Lecce).

Cessioni: Riccardo Palmieri (svincolato), Leonardo Morosini (svincolato), Niccolò Giannetti (svincolato), Jordan Boli (svincolato), Pierluigi Pinto (svincolato), Stefano Mazzini (svincolato), Francesco Folino (Juve Stabia).