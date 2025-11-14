Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lecce, Di Francesco: "Mi aspetto gol in U21 da Camarda. Banda? Solo un problemino"
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 12:23Serie A
Daniele Najjar

A margine di un incontro dedicato agli studenti di Diritto e Management dello Sport presso l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche, il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato ai microfoni di Pianetalecce.it. Queste le sue parole.

Come vede il momento del Lecce?
"E' il risultato di cose che all'inizio magari erano un po' estranee alla squadra. C'è stata una crescita individuale di tanti giocatori, magari poco abituati a questa categoria e che con il tempo hanno acquisito maggiori certezze attraverso il lavoro di squadra.

Come sta Marchwinski?
"Marchwinski non è in lista, non può essere messo in lista prima di gennaio ma allo stesso tempo ha bisogno ancora di acquisire minuti e allenamenti. Il ragazzo ha avuto un infortunio al ginocchio ed ha una struttura fisica che non gli permette di essere quanto prima al meglio della condizione. Ma devo dire che sta crescendo in questo periodo".

Banda: come sta e come lo vede in prospettiva?
"E' rimasto qui, aveva un problemino alla schiena a fine gara. Credo che in questi giorni si allenerà, è stato fermo per qualche giorno. Devo dire che è cresciuto dal punto di vista dell'impegno e dell'aiuto ai compagni. Si ribadisce che è solo l'attaccante che deve fare gol, ma anche gli esterni devono fare la loro parte, compreso lui che deve avere maggiore convinzione quando arriva sotto porta. Ha le caratteristiche per far male.

Su Camarda: cosa si aspetta da lui in Nazionale Under 21?
"Mi aspetto che faccia gol e che lo porti anche qui a casa, a Lecce (ride, ndr). Sta crescendo molto, sta facendo le sue esperienze e l'Under 21 è un momento molto importante per lui".

Il Lecce in linea con gli obiettivi o si aspettava qualcosa di più o in meno?
"Ci stiamo ancora conoscendo. Se dovessi guardare le prestazioni ci manca qualche punto, ma si vede che non siamo stati bravi a concretizzare la mole di gioco delle ultime partite, anche con lo stesso Napoli dove 5 minuti dopo il rigore abbiamo preso il gol. Non possiamo però guardarci indietro, ma solo avanti".

