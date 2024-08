Ufficiale Lecce, via Persson: definito il passaggio al Varnamo in prestito con diritto di riscatto

“Siamo impegnati sia per la prima squadra che per la primavera. Abbiamo appena definito la decima cessione: Persson va al Varnamo in prestito con diritto di riscatto e % sulla futura rivendita”. Così Pantaleo Corvino aveva iniziato la conferenza stampa tenuta in settimana. Una cessione diventata ufficiale nella giornata di oggi.

Di seguito il comunicato dei salentini e l'annuncio sui social del club svedese: "L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con opzione e percentuale su futura rivendita, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Joel Voelkerling Persson all’IFK Värnamo fino al 31 dicembre 2024".