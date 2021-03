Lega Serie A, De Siervo: "Grazie Commisso, contributo importante per l'accordo con CBS"

vedi letture

L'Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, ha commentato l'accordo divulgato oggi per la trasmissione del calcio italiano di massimo livello negli Stati Uniti: "Siamo molto soddisfatti per aver assegnato i diritti audiovisivi delle nostre competizioni, per il triennio 21/24, a una major come CBS Broadcasting - ha detto -. In un'area strategica come gli Stati Uniti d’America abbiamo incrementato di oltre il 30% il valore dei nostri diritti con un partner di primaria grandezza come CBS. Questo risultato è il frutto del lavoro degli ultimi 18 mesi per far crescere la Serie A all’estero e del sempre crescente numero di proprietà americane che hanno deciso di investire nelle nostre franchigie. Ci tengo in particolar modo a ringraziare il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso per il suo importante contributo nel raggiungere questo accordo".