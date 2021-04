"Lenti nel primo tempo, poi un altra partita". Rivedi Mancini dopo la vittoria dell'Italia

"Le partite durano novanta minuti, alle volte il primo tempo finisce 0-0. Noi eravamo un po' lenti a girare il pallone. La Lituania per me è una buona Nazionale, le gare sono difficili, sempre, se non le sblocchi poi... Noi ci siamo allenati con la pioggia, quindi il campo era più veloce. Era secco, avevamo difficoltà su questo campo. Cos'è cambiato tra il primo e il secondo tempo? Siamo stati più veloci, abbiamo avuto tante occasioni, sbagliandone molto purtroppo. Il secondo tempo è stata un'altra partita". Così ha parlato il ct dell'Italia, Roberto Mancini, dopo la vittoria per 2-0 sul campo della Lituania: rivedi il video con le sue parole!