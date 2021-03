Lichtsteiner: "Brava Inter! Ha capito che per vincere doveva comprare gli juventini"

Stephan Lichtsteiner, parlando a TuttoJuve.com, analizza i successi dell'Inter in campionato e un primato mai messo discussione dopo essere stato conquistato. C'è anche spazio per un commento sui bianconeri: "E' difficile giudicare la stagione dei bianconeri, in tutta onestà non ho avuto modo di seguire e di vedere molte partite. Lo scorso anno aveva rischiato di perdere lo scudetto, per cui è normale incontrare nuovamente delle squadre in grado di poterti soffiare lo scettro. Penso che bisogna fare i complimenti all'Inter perché ha capito che per vincere doveva comprare gli juventini. Ricordiamoci che dopo la tempesta, esce sempre il sole".