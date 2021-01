live Benevento, Inzaghi: "Clima infuocato, partita della vita. Stroppa ottimo tecnico"

Inizierà a breve la conferenza stampa del tecnico del Benevento Filippo Inzaghi, pronto a presentare la sfida in programma dopodomani sul campo del Crotone che potrebbe consentire di prendere definitivamente il largo rispetto a una delle tre antagoniste per evitare la retrocessione. Potrete seguire la diretta testuale su TMW, per aggiornare la pagina basterà cliccare il tasto f5.

Ore 18:15 - Inizia la conferenza di Inzaghi

Come sta Caprari?

"Per fortuna non sente più dolore e si sta allenando, vedremo quello che succederà. Ho ancora un allenamento a disposizione, ma c'è Sau che sta facendo molto bene ed è reduce da due partite straordinarie. Impiegherò entrambi. Uno dall'inizio e uno in corso d'opera".

Schiattarella out, quali soluzioni alternative?

"Non ci siamo mai preoccupati delle assenze, perdiamo Schiattarella nel momento migliore della sua carriera così come Letizia ma siamo sempre stati bravi a non aggrapparci agli alibi. Non mi pongo problema, non accetto scuse. Ho Dabo, Ionita ed Hetemaj che possono ricoprire quel ruolo, sono tutti e tre a disposizione. Anche Viola si sta allenando bene, ancora un po' di pazienza e vedremo il giocatore che tutti conosciamo".

Per la composizione della difesa dipende tutto dal recupero di Tuia?

"Caldirola sta meglio ma è fermo da tempo, ci sono calciatori che hanno dato tanto e si sono messi a disposizione anche quando non erano al top. Aver recuperato alcuni difensori è molto importante per noi, aggiungerei che Improta sta facendo bene anche in veste di terzino. In generale abbiamo una rosa più ampia rispetto alle settimane scorse, in tutti i reparti. Iago Falque è un altro elemento che è mancato spesso, contiamo di inserirlo gradualmente".

Aspra rivalità tra Crotone e Benevento, voi come la vivete?

"Partita della vita, come tutte le altre. Sarebbe un peccato non dar seguito al nostro percorso di crescita e fermarci a Crotone. Troveremo un ambiente infuocato, in B perdemmo 3-0 e occorrerà una gara perfetta. Se non saremo guerrieri usciremo con le ossa rotte, chi pensa sia un match meno difficile si sbaglia di grosso. Faccio un grande in bocca al lupo a Stroppa, collega che reputo molto bravo e che mi auguro possa concludere la stagione perchè il Crotone meriterebbe una classifica diversa".

Vi mancherà Del Pinto?

"Tantissimo. Esempio di professionalità sotto tutti i punti di vista. Lasciarlo fuori dalla lista è stato triste, è il brutto del calcio. Sarà sempre nel mio cuore e in quello di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Meritava di essere protagonista e di giocare, ma è stato parte integrante dei nostri record".

