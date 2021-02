live Bologna, Mihajlovic: "Vinto sull'intensità. Da domani testa a Cagliari"

20.10 - A distanza di 10 anni il Bologna torna alla vittoria casalinga contro la Lazio. La sfida tra i felsinei e i biancocelesti di questa sera finisce infatti 2-0 in favore dei padroni di casa. Sinisa Mihajlovic commenterà a breve la vittoria dei suoi in sala stampa. Segui live su TUTTOmercatoWEB.com la conferenza stampa.

20.15 - Inizia la conferenza di Mihajlovic

Un commento al gol di Mbaye e come sta Dijks?

"Dijks non è ancora al meglio, speriamo di recuperare lui e Tomi per mercoledì. Mbaye ha fatto un gran gol, era impossibile perdere dopo il suo gol..."

Cosa le da in più la coppia Svanberg-Dominguez rispetto a Schouten?

"Sono più aggressivi, e in una partita come questa era importante essere più intensi degli avversari. Abbiamo vinto tutte le secondo palle e a centrocampo siamo stati più intensi. Poi quando c'è stata necessità di gestire la partita ho messo Schouten".

Antov è pronto?

"Vediamo, sicuro se non recupera Tomi e non c'è Medel resta lui...".

Cosa le ha dato in più Soumaoro in difesa?

"Ha dato fisicità, aggressività, più sicurezza a tutto il reparto".

Oggi ha visto quei dettagli che stava cercando?

"Si, altrimenti non avremmo vinto. Nel complesso abbiamo meritato anche se avremmo potuto sfruttare qualche occasione in più".

La vittoria di stasera ripaga di qualche partita giocata bene ma non vinta?

"A me piace giocare bene anche perché mi da più fiducia sulla possibilità di vincere le partite. Oggi abbiamo fatto il massimo quindi sono contento".

Vittoria pesante: può cambiare le prospettive della stagione?

"Una vittoria è una vittoria, ma il campionato è ancora lungo. Mercoledì andiamo a Cagliari e se sbagliamo quella partita questa vittoria non varrà niente. Abbiamo poco tempo per recuperare quindi oggi ci godiamo questi tre punti ma da domani si pensa al Cagliari".

20.20 - Termina la conferenza.